Кид Рок собрался баллотироваться в Сенат США

13 июля 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115451

Известный американский музыкант Кид Рок (Kid Rock) намекнул, что собирается баллотироваться в Сенат США. Ярый сторонник республиканца Дональда Трампа, Кид Рок написал в соцсетях, что готовит «крупное объявление» в ближайшее время, и что это будет связано с выборами в американский Сенат.Сорокашестилетний музыкант из Мичигана запостил в Facebook ссылку на сайт «Кид Рок `18 для Сената США». На сайте есть не только снимки рок-звезды на звездно-полосатом стуле. Также там предлагаются футболки, бейсбольной кепки и наклейки , украшенные эмблемой кампании «Kid Rock for US Senate», а также с лозунгами «In Rock We Trust», «Party to the People» и «You Never Met a Politician Quite Like Me».«У меня много писем и текстов, спрашивающих меня, настоящий ли это сайт. И я отвечаю – полностью да! Оставайтесь с нами, у меня будет большое объявление в ближайшем будущем» - отметил Кид Рок.