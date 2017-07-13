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Главная страница → Раздел: ПолитикаКид Рок собрался баллотироваться в Сенат США
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Кид Рок собрался баллотироваться в Сенат США


Кид Рок собрался баллотироваться в Сенат США
Фото: AmericaRU.com
Известный американский музыкант Кид Рок (Kid Rock) намекнул, что собирается баллотироваться в Сенат США. Ярый сторонник республиканца Дональда Трампа, Кид Рок написал в соцсетях, что готовит «крупное объявление» в ближайшее время, и что это будет связано с выборами в американский Сенат.

Сорокашестилетний музыкант из Мичигана запостил в Facebook ссылку на сайт «Кид Рок `18 для Сената США». На сайте есть не только снимки рок-звезды на звездно-полосатом стуле. Также там предлагаются футболки, бейсбольной кепки и наклейки , украшенные эмблемой кампании «Kid Rock for US Senate», а также с лозунгами «In Rock We Trust», «Party to the People» и «You Never Met a Politician Quite Like Me».

«У меня много писем и текстов, спрашивающих меня, настоящий ли это сайт. И я отвечаю – полностью да! Оставайтесь с нами, у меня будет большое объявление в ближайшем будущем» - отметил Кид Рок.
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