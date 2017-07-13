Кид Рок собрался баллотироваться в Сенат США

Фото: AmericaRU.com
Сорокашестилетний музыкант из Мичигана запостил в Facebook ссылку на сайт «Кид Рок `18 для Сената США». На сайте есть не только снимки рок-звезды на звездно-полосатом стуле. Также там предлагаются футболки, бейсбольной кепки и наклейки , украшенные эмблемой кампании «Kid Rock for US Senate», а также с лозунгами «In Rock We Trust», «Party to the People» и «You Never Met a Politician Quite Like Me».
«У меня много писем и текстов, спрашивающих меня, настоящий ли это сайт. И я отвечаю – полностью да! Оставайтесь с нами, у меня будет большое объявление в ближайшем будущем» - отметил Кид Рок.
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