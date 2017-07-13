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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесШайя ЛаБаф во время ареста кричал расистские призывы
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Шайя ЛаБаф во время ареста кричал расистские призывы


Шайя ЛаБаф во время ареста кричал расистские призывы
Фото: AmericaRU.com
Во время ареста в Джорджии голливудский актер Шайя ЛаБаф (Shia LaBeouf), и без того прославившийся скандальным поведением, начал выкрикивать расистские фразы. Его поведение во время задержания попало на камеру, запись выложена в сеть.

Актера арестовали 7 июля в Джорджии за пьяный дебош. ЛаБаф крикнул белому офицеру, что его жена наверняка предпочитает черных, а в адрес офицера-афроамериканца он грязно выругался и послал «в ад» за его цвет кожи.

ЛаБаф напился и стал вести себя непристойно в Саванне, когда полицейский отказался дать ему сигарету. Затем актер начал выдавать ругательства перед женщинами и детьми. Через некоторое время актер был арестован в холле отеля. Поскольку один из офицеров, его задержавших, был афроамериканцем, это стало причиной целой гневной тирады со стороны актера. Часть ругательств были записаны на камеру.

Актер обвинил полицию в расизме, сославшись на то, что «черный человек арестовал меня за то, что я белый». Поскольку видеоролики были опубликованы, ЛаБаф позже извинился в Twitter, назвав свои последние действия «новым дном».
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