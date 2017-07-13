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Теперь «голубой кит» забирает жизни американских детей


Теперь голубой кит забирает жизни американских детей
Фото: AmericaRU.com
Исайя Гонсалес (Isaiah Gonzalez) покончил с собой, связавшись со смертельной игрой «голубой кит», которая забрала жизни многих детей в странах восточной Европы и в Бразилии. Подросток из Техаса повесился, попал в сети омерзительной онлайн-игры, которая заставляет участников выполнять задачи вплоть до самоубийства.

В американских школах детей и родителей предупреждают об опасности участия в «голубом ките». Преподаватели побуждают родителей следить за использованием социальных сетей детьми после того, как Исайя наложил на себя руки.

Мальчика нашли повещенным в его собственной спальне в субботу утром. Он записал свою смерть на камеру мобильного телефона. Сестра мальчика Алексис и отец Хорхе заявляют, что человек, управлявший игрой, собрал личную информацию Исайи и угрожал причинить вред семье, если подросток не сделает то, что от него требуют.

Ранее девочка из Джорджии стало жертвой «голубого кита». Ее имя не разглашается.
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