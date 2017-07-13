Федеральнй суд США рассматривает дело об авторских права на селфи обезьяны

Фото: AmericaRU.com
Федеральный суд США отнесся скептически к заявлению защитников дикой природы, поскольку «вряд ли обезьяна подала бы иск в защиту авторских прав». «Абсурдно говорить, что обезьяна может подать в суд на нарушение авторских прав, - также заявила адвокат фотографа Анжела Даннинг во время слушания в Сан-Франциско. - Наруто не может извлечь пользу от этого фото. Он – обезьяна».
Судья Н. Рэнди Смит предлагает защитникам Наруто указать, какую травму причинили макаке. По словам судьи, «нет никаких доказательств, что репутация Наруто испорчена, или что авторские права принесли бы ему пользу в финансовом отношении».
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