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Главная страница → Раздел: События/СкандалыФедеральнй суд США рассматривает дело об авторских права на селфи обезьяны
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Федеральнй суд США рассматривает дело об авторских права на селфи обезьяны


Федеральнй суд США рассматривает дело об авторских права на селфи обезьяны
Фото: AmericaRU.com
Индонезийская макака по имени Наруто в 2011 году схватила камеру фотографа и сделала селфи. Фотограф Дэвид Слейтер (David Slater) включил фотографию в свою книгу. Группа по защите прав животных подала иск от имени Наруто, заявив, что фотограф нарушил права обезьян.

Федеральный суд США отнесся скептически к заявлению защитников дикой природы, поскольку «вряд ли обезьяна подала бы иск в защиту авторских прав». «Абсурдно говорить, что обезьяна может подать в суд на нарушение авторских прав, - также заявила адвокат фотографа Анжела Даннинг во время слушания в Сан-Франциско. - Наруто не может извлечь пользу от этого фото. Он – обезьяна».

Судья Н. Рэнди Смит предлагает защитникам Наруто указать, какую травму причинили макаке. По словам судьи, «нет никаких доказательств, что репутация Наруто испорчена, или что авторские права принесли бы ему пользу в финансовом отношении».
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