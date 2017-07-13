В Пенсильвании нашли останки, включая тело одного четырех пропавших без вести мужчин

Фото: AmericaRU.com
Следователи округа Бакс, штат Пенсильвания, обыскивали огромную ферму в поселке Солебери в поисках четырех пропавших на прошлой неделе молодых людей. В результате были найдены останки людей. Сыну владельца фермы Космо ДиНардо (Cosmo DiNardo) предъявлены обвинения в угоне автомобиля, который принадлежал одному из пропавших. Он пытался продать его за 500 долларов. Двадцатилетний ДиНардо также связывается с исчезновением американцев.
Останки были обнаружены в «общей могиле на глубине около 4 метров». Их удалось обнаружить благодаря привлечению поисковых собак. Могила была вырыта в кукурузном поле. Полиция и ФБР привлекли спецтехнику, чтобы получить доступ к телам. Среди останков в могиле было тело 19-летнего Дина Финокчаро (Dean Finocchiaro), который исчез с тремя другими молодыми людьми в пятницу в поселке Миддлтон.
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