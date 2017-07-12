Айсберг размером с Делавэр откололся от Антарктиды

Фото: AmericaRU.com
Вес айсберга - более триллиона тонн, площадь – 3 тысячи квадратных километров. Разлом в шельфовом леднике существенно изменил карту Антарктиды. Окончательный раскол ледника Ларсена С подтверждают данные наблюдений NASA.
Айсберг тщательно контролировался учеными в течение нескольких месяцев, так как глубокая трещина в леднике медленно расширялась до 150 километров. По состоянию на 6 июля только 6 километров целостного льда удерживали откалывающийся фрагмент.
Ларсен С является четвертым по величине шельфовым ледником в Антарктиде. Его площадь составляет больше 25 тысяч квадратных километров.
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