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Главная страница → Раздел: ПрогрессАйсберг размером с Делавэр откололся от Антарктиды
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Айсберг размером с Делавэр откололся от Антарктиды


Айсберг размером с Делавэр откололся от Антарктиды
Фото: AmericaRU.com
Это один из крупнейших айсбергов, когда-либо обнаруженных учеными. Ледник Ларсена С в Антарктиде все-таки окончательно раскололся, и от общего объема шельфовых льдов отошел кусок, по размерам соответствующий штату Дэлавер.

Вес айсберга - более триллиона тонн, площадь – 3 тысячи квадратных километров. Разлом в шельфовом леднике существенно изменил карту Антарктиды. Окончательный раскол ледника Ларсена С подтверждают данные наблюдений NASA.

Айсберг тщательно контролировался учеными в течение нескольких месяцев, так как глубокая трещина в леднике медленно расширялась до 150 километров. По состоянию на 6 июля только 6 километров целостного льда удерживали откалывающийся фрагмент.

Ларсен С является четвертым по величине шельфовым ледником в Антарктиде. Его площадь составляет больше 25 тысяч квадратных километров.
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