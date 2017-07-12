Огромному числу детей грозит «токсичный стресс»

12 июля 2017 года, 19:30

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование Национального центра детского травматического стресса показывает, что постоянный стресс у маленьких детей может стать «токсичным», вызывая изменения мозга, которые могут помешать учебе и привести к болезням во взрослой жизни.Неизвестно, сколько именно детей и взрослых пострадали от такого стресса, но данные показывают, что многие живут в обстоятельствах, которые, по мнению экспертов, указывают на наличие его в прошлом.По данным Национального центра детского травматического стресса, один из четырех детей в США испытывает серьезное травматическое событие в возрасте до 16 лет, включая унижение, пренебрежение и насилие в семье или в школе. Это становится причиной перманентного стресса, отравляющего жизнь и ухудшающего здоровье.Один из пяти детей получает более двух таких травм в юном возрасте. По этой причине возникают проблемы в учебе, поведенческие и психологические трудности, в последствии – изменения мозга, появление зависимости от лекарств и хронические заболевания.