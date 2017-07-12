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Главная страница → Раздел: АналитикаОгромному числу детей грозит токсичный стресс
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Огромному числу детей грозит «токсичный стресс»


Огромному числу детей грозит токсичный стресс
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование Национального центра детского травматического стресса показывает, что постоянный стресс у маленьких детей может стать «токсичным», вызывая изменения мозга, которые могут помешать учебе и привести к болезням во взрослой жизни.

Неизвестно, сколько именно детей и взрослых пострадали от такого стресса, но данные показывают, что многие живут в обстоятельствах, которые, по мнению экспертов, указывают на наличие его в прошлом.

По данным Национального центра детского травматического стресса, один из четырех детей в США испытывает серьезное травматическое событие в возрасте до 16 лет, включая унижение, пренебрежение и насилие в семье или в школе. Это становится причиной перманентного стресса, отравляющего жизнь и ухудшающего здоровье.

Один из пяти детей получает более двух таких травм в юном возрасте. По этой причине возникают проблемы в учебе, поведенческие и психологические трудности, в последствии – изменения мозга, появление зависимости от лекарств и хронические заболевания.
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