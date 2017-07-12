Dell продает первый в мире ноутбук с беспроводной зарядкой за 1750 долларов

Фото: AmericaRU.com
Устройство было впервые представлено на выставке CES. Теперь оно поступит в продажу в линейке гибридных ноутбуков, поскольку представляет собой 12-дюймовый планшет с клавиатурой.
Компания использует подключаемую клавиатуру, продаваемую отдельно, в качестве беспроводной зарядной базы. При этом клавиатуру нельзя заряжать заранее, и вы не можете использовать ее на любых металлических поверхностях. Сама по себе она стоит почти 550 долларов. Если покупать ее вместе с планшетом, это позволит сэкономить до 30 долларов.
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