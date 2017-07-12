По случаю 80-летия Krispy Kreme предлагает покупателям объесться пончиками

Фото: AmericaRU.com
Попировать пончиками можно только 1 день – в пятницу, 14 июля. За 80 центов в точках продаж будут продаваться 12 глазированных Original Glazed Donuts. Никаких купонов для этого не требуется. Акция будет действовать по всей Америке и Канаде.
Напомним, в июне по случаю Национального дня пончика компания раздавала бесплатные продукты по всей стране.
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