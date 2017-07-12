Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:11 am | Чикаго 9:11 am | Сан-Франциско 7:11 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаПо случаю 80-летия Krispy Kreme предлагает покупателям объесться пончиками
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

По случаю 80-летия Krispy Kreme предлагает покупателям объесться пончиками


По случаю 80-летия Krispy Kreme предлагает покупателям объесться пончиками
Фото: AmericaRU.com
Известная американская компания по производству пончиков Krispy Kreme отмечает свое 80-летие. По этому случаю клиентам предлагают невиданное обжорство – дюжину пончиков можно купить всего лишь за 80 центов.

Попировать пончиками можно только 1 день – в пятницу, 14 июля. За 80 центов в точках продаж будут продаваться 12 глазированных Original Glazed Donuts. Никаких купонов для этого не требуется. Акция будет действовать по всей Америке и Канаде.

Напомним, в июне по случаю Национального дня пончика компания раздавала бесплатные продукты по всей стране.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115435
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus