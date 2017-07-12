Астрономы нашли самую маленькую звезду

12 июля 2017 года, 17:35

Фото: AmericaRU.com

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Самая маленькая звезда была обнаружена группой астрономов во главе с экспертами Кембриджского университета. Ее размеры едва превышают параметры Сатурна, и гравитационное притяжение на поверхности звезды в 300 мощнее, чем на Земле.Звезда EBLM J0555-57Ab представляет собой тусклый карлик, но ее массы достаточно для поддержания превращения водорода в гелий. Поэтому она стала полноценной звездой, а не коричневым карликом. Маленькое солнце находится в 600 световых годах от нас и является частью двойной системы с гораздо большим компаньоном.Александр Боутичер (Alexander Boetticher), ведущий автор исследования из Кавендишской лаборатории Кембриджа, отметил, что такие маленькие звезды могут облегчить астрономам поиск экзопланет земного типа.«Эта звезда меньше и, вероятно, более холодная, чем многие из экзопланет, представляющих собой газовые гиганты. Это может показаться невероятным, но найти звезду иногда может быть труднее, чем найти планету», - подчеркнул Боутичер.