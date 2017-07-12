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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесНовый фильм Квентина Тарантино покажет убийства Чарльза Мэнсона
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Новый фильм Квентина Тарантино покажет убийства Чарльза Мэнсона


Новый фильм Квентина Тарантино покажет убийства Чарльза Мэнсона
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Квентин Тарантино (Quentin Tarantino) начинает очередной проект, сюжет которого будет связан с громкими убийствами «семьи» маньяка Чарльза Мэнсона. По слухам, режиссер уже встретился с актерами А-списка, которые рассматриваются им на главные роли.

Название будущего фильма пока неизвестно. Сценарий написал сам Тарантино, продюсерами выступают Харви и Боб Вайнштейны – они продюсировали предыдущие фильмы Тарантино.

Детали сюжета также не разглашаются, однако инсайдеры говорят, что одна из историй состредоточена на судьбе актрисы Шэрон Тейт, жены Романа Полански, ритуально убитой Мэнсоном и его сообщниками. В фильме могут сняться Брэд Питт и Джениффер Лоуренс. Проект станет уникальным, поскольку впервые Тарантино сделает фильм на реальных событиях.

В течение нескольких часов в ночь на 8 августа последователи Мэнсона, используя ножи, медленно и жестоко убивали Тейт, которая была на восьмом месяце беременности. «Семья» Мэнсона убила еще 4 человек, живших в том же районе Лос-Анджелеса. В 1971 году Мэнсон и некоторые члены его команды были приговорены к пожизненному заключению за эти и другие убийства.
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