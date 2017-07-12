Новый фильм Квентина Тарантино покажет убийства Чарльза Мэнсона

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Название будущего фильма пока неизвестно. Сценарий написал сам Тарантино, продюсерами выступают Харви и Боб Вайнштейны – они продюсировали предыдущие фильмы Тарантино.
Детали сюжета также не разглашаются, однако инсайдеры говорят, что одна из историй состредоточена на судьбе актрисы Шэрон Тейт, жены Романа Полански, ритуально убитой Мэнсоном и его сообщниками. В фильме могут сняться Брэд Питт и Джениффер Лоуренс. Проект станет уникальным, поскольку впервые Тарантино сделает фильм на реальных событиях.
В течение нескольких часов в ночь на 8 августа последователи Мэнсона, используя ножи, медленно и жестоко убивали Тейт, которая была на восьмом месяце беременности. «Семья» Мэнсона убила еще 4 человек, живших в том же районе Лос-Анджелеса. В 1971 году Мэнсон и некоторые члены его команды были приговорены к пожизненному заключению за эти и другие убийства.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Видео, посвященное Полу Уокеру, стало самым просматриваемым на Youtube за всю историю →
- Впервые за 27 лет заменяют голос лягушонка Кермита из Маппет-шоу →
- Джоан Роулинг напечатала свою неопубликованную рукопись на вечернем платье →
- Актер Рэнди Шелл, который озвучивал ролики «Ходячих мертвецов», умер во время прыжка с парашютом →
- Бен Аффлек встречается с Линдсей Шукус →
- Шон Бин женился в пятый раз →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115431
http://www.americaru.com/news/115431