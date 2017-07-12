Женщина из Пенсильвании подожгла своего парня, а потом облила уриной

Фото: AmericaRU.com
Полиция штата арестовала ее после того, как мужчина, личность которого не разглашается, позвонил в скорую по поводу ожогов. Сепеляк облила своего парня бензином и подожгла с помощью зажженной сигареты, а затем использовала ведро с мочой, служившее туалетом, чтобы погасить пламя. Трагедия произошла в подвале дома родителей мужчины.
Неясно, что стало причиной ссоры. Пострадавший получил 25% тела сильных ожогов, он проходил лечение в больнице Питтсбурга. Его жизни угрозы нет.
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