Видео, посвященное Полу Уокеру, стало самым просматриваемым на Youtube за всю историю

Фото: AmericaRU.com
Видео на балладу рэпера Виза Халифы и певца Чарли Пута, саундтрека «Форсажа 7», стало данью уважения Полу Уокеру, который погиб в автокатастрофе в 2013 году. На сегодняшний день это видео набрало 2,9 миллиардов просмотров – на 6 миллионов больше, чем «Gangnam Style». Теперь ролик признан самым просматриваемым видео на Youtube за всю историю.
Сентиментальный трек продолжает расти в популярности, несмотря на то, что ему больше двух лет. «See You Again» была самой продаваемой песней во всем мире в 2015 году и получила номинации на премию «Грэмми» и «Оскар», хотя и не получила никаких наград.
Песня Psy была настолько известна, что превысила лимит просмотров YouTube, заставив компанию, принадлежащую Google, настроить верхнюю границу подсчета от чуть более двух миллиардов до числа с 18 нулями.
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