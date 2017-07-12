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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесВидео, посвященное Полу Уокеру, стало самым просматриваемым на Youtube за всю историю
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Видео, посвященное Полу Уокеру, стало самым просматриваемым на Youtube за всю историю


Видео, посвященное Полу Уокеру, стало самым просматриваемым на Youtube за всю историю
Фото: AmericaRU.com
В течение пяти лет сингл корейского поп-певца Psy «Gangnam Style» оставался неоспоримым обладателем титула видео Youtube с наибольшим количеством просмотров – почти 3 миллиарда раз. Новый ролик «See You Again», посвященный погибшему актеру Полу Уокеру (Paul Walker), побил рекорд по просмотрам.

Видео на балладу рэпера Виза Халифы и певца Чарли Пута, саундтрека «Форсажа 7», стало данью уважения Полу Уокеру, который погиб в автокатастрофе в 2013 году. На сегодняшний день это видео набрало 2,9 миллиардов просмотров – на 6 миллионов больше, чем «Gangnam Style». Теперь ролик признан самым просматриваемым видео на Youtube за всю историю.

Сентиментальный трек продолжает расти в популярности, несмотря на то, что ему больше двух лет. «See You Again» была самой продаваемой песней во всем мире в 2015 году и получила номинации на премию «Грэмми» и «Оскар», хотя и не получила никаких наград.

Песня Psy была настолько известна, что превысила лимит просмотров YouTube, заставив компанию, принадлежащую Google, настроить верхнюю границу подсчета от чуть более двух миллиардов до числа с 18 нулями.
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