Врач сборной США по гимнастике признал себя виновным в создании детского порно

Фото: AmericaRU.com
Нассар признался, что он был автором тысяч фотографий с содержанием детского порно. Он пытался избавиться от них, стерев с памяти ноутбука. По соглашению с властями, признание вины избавит его от уголовного преследованию по инциденту 2015 года, когда он развлекался в бассейне с двумя несовершеннолетними девочками, а также от обвинения в сексуальных домогательствах к подростках во время международных поездок с 2206 по 2013 годы.
Три бывших гимнастки США ранее заявили о злоупотреблении со стороны врача команды и сексуальном преследовании. Всего 9 женщин собиралось выдвинуть обвинения против него.
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