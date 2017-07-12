Врач сборной США по гимнастике признал себя виновным в создании детского порно

12 июля 2017 года, 15:55

Фото: AmericaRU.com

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Доктор из Мичигана Ларри Нассар (Larry Nassar), бывший врач сборной команды США по гимнастике, в федеральном суде признал себя виновным в обвинениях по созданию детской порнографии. Врачу грозит от 22 до 27 лет тюремного заключения.Нассар признался, что он был автором тысяч фотографий с содержанием детского порно. Он пытался избавиться от них, стерев с памяти ноутбука. По соглашению с властями, признание вины избавит его от уголовного преследованию по инциденту 2015 года, когда он развлекался в бассейне с двумя несовершеннолетними девочками, а также от обвинения в сексуальных домогательствах к подростках во время международных поездок с 2206 по 2013 годы.Три бывших гимнастки США ранее заявили о злоупотреблении со стороны врача команды и сексуальном преследовании. Всего 9 женщин собиралось выдвинуть обвинения против него.