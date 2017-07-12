Девочка-подросток погибла от удара током, когда принимала ванну с мобильным телефоном

12 июля 2017 года, 15:20

Фото: AmericaRU.com

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Четырнадцатилетняя Мэдисон Коу (Madison Coe) из Техаса получила убийственный удар тока, решив принять ванну и взяв с собой мобильный телефон.Вечером в субботу, 10 июля, девочка закрылась в ванной в доме своего отца в Нью-Мексико. Она слишком долго оставалась в комнате, пока семья не начала беспокоиться и стучать в дверь. Логан Коу, отец девочки, позвал дочь, но она не ответила. Он вошел и обнаружил девочку, не подающую признаков жизни. Ее телефон Samsung Edge Plus был подключен к розетке в стене.Оказалось, что сотовый телефон упал в ванну, у Мэдисон остался след ожога на руке. Врачи скорой пытались реанимировать ее, однако в больнице ее признали мертвой. Первоначальная причина смерти – поражение ударом электрического тока.Парамедики призывают родителей не позволять детям играть в игры или писать сообщения с телефонов во время купания. «Ванная – не место для мобильных, это опасно», - говорится в заявлении.