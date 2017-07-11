Чем сильнее пахнет еда, тем толще она нас делает

11 июля 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Хлебопекарни, разносящие запах кексов и булочек с корицей, чтобы заманить вас, могут также сделать покупателей толще.То же самое касается точек продажи жареной рыбы, колбасок, чипсов и поп-корна. Новое исследование университета Беркли показало, что сильный запах еды связан с увеличением веса.Специалисты провели эксперимент с участием мышей. Всей контрольной группе грызунов давали одинаковую еду, насыщенную жирами. Только часть мышей лишили нюха. Оказалось, что мыши с чувством обоняния набирали вес больше.Эксперты говорят, что сам по себе запах пищи способствует увеличению веса независимо от того, сколько жира содержится в еде. Другими словами, если вы едите одну и ту же пищу, набор лишних килограммов будет зависеть, насколько вы унюхали запах.Ученые предполагают, что это может указывать на связь между обонянием и обменом веществ. Результаты были опубликованы в Cell Metabolism.