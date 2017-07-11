Чем сильнее пахнет еда, тем толще она нас делает

Фото: AmericaRU.com
Специалисты провели эксперимент с участием мышей. Всей контрольной группе грызунов давали одинаковую еду, насыщенную жирами. Только часть мышей лишили нюха. Оказалось, что мыши с чувством обоняния набирали вес больше.
Эксперты говорят, что сам по себе запах пищи способствует увеличению веса независимо от того, сколько жира содержится в еде. Другими словами, если вы едите одну и ту же пищу, набор лишних килограммов будет зависеть, насколько вы унюхали запах.
Ученые предполагают, что это может указывать на связь между обонянием и обменом веществ. Результаты были опубликованы в Cell Metabolism.
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