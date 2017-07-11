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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЧем сильнее пахнет еда, тем толще она нас делает
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Чем сильнее пахнет еда, тем толще она нас делает


Чем сильнее пахнет еда, тем толще она нас делает
Фото: AmericaRU.com
Хлебопекарни, разносящие запах кексов и булочек с корицей, чтобы заманить вас, могут также сделать покупателей толще.То же самое касается точек продажи жареной рыбы, колбасок, чипсов и поп-корна. Новое исследование университета Беркли показало, что сильный запах еды связан с увеличением веса.

Специалисты провели эксперимент с участием мышей. Всей контрольной группе грызунов давали одинаковую еду, насыщенную жирами. Только часть мышей лишили нюха. Оказалось, что мыши с чувством обоняния набирали вес больше.

Эксперты говорят, что сам по себе запах пищи способствует увеличению веса независимо от того, сколько жира содержится в еде. Другими словами, если вы едите одну и ту же пищу, набор лишних килограммов будет зависеть, насколько вы унюхали запах.

Ученые предполагают, что это может указывать на связь между обонянием и обменом веществ. Результаты были опубликованы в Cell Metabolism.
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