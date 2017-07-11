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Больше кофе – дольше жизнь


Больше кофе – дольше жизнь
Фото: AmericaRU.com
Употребление большего количества кофе приводит к более продолжительной жизни, доказывают два исследования.

В одном исследовании проведен анализ более 520 000 человек в 10 европейских странах, что сделало его самым крупным подобным исследованием на сегодняшний день. Авторы получили убедительные доказательства, что употребление большего количества кофе может значительно снизить риск смертности.

Второе исследование фокусировалось на небелых представителях. Ученые проверили 185 000 афро-американцев, коренных американцев, гавайцев, японцев, латиноамериканцев и белых, в результате также подтвердилась гипотеза, что кофе увеличивает продолжительность жизни для всех рас.

Согласно данным последнего исследования, люди, которые выпивали от двух до четырех чашек кофе в день, имели риск смерти на 18% меньше по сравнению с людьми, которые не пили кофе. Вероника Венди Сетяван (Veronica Wendy Setiawan), адъюнкт-профессор превентивной медицины в школе медицины Кек, подчеркнула, что общая тенденция работает для всех людей.

Кофе уменьшает риск смерти от сердечных заболеваний, рака, респираторных болезней, инсульта, диабета и заболеваниЙ почек.
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