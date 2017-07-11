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Кошмарные морские пауки перекачивают свою кровь через кишки


Кошмарные морские пауки перекачивают свою кровь через кишки
Фото: AmericaRU.com
Земные океаны полны странных обитателей, часто напоминающих персонажей из худших кошмаров. Некоторые морские пауки выглядят как нечто, скрывающееся под кроватью в темноте. Своими длинными ногами они устрашающе медленно шагают по дну, поедают неподвижных животных, всасывая кусочки ткани через хоботки. Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает новую странность этих морских животных – они качают кровь и кислород по своим телам не через сердце, а с помощью кишечника.

В крохотных брюшках этого вида для органов есть очень мало места, поэтому кишки разветвляются иа всю длину ног животных. «По сути, кишки морских пауков заполняют все пространство тела, как системы кровообращения млекопитающих», - говорит ведущий автор Х. Артур Вудс из университета Монтаны.

Исследовательская группа, состоящая из ученых Монтаны, Гавайев и Австралии, определила, что морские пауки используют сильные сокращения своих кишок, чтобы перекачивать гемолимфу (которая размещена в открытом резервуаре, а не в кровеносных сосудах) по всему странному телу. Сердце морского паука бьется слабо и может только проталкивать кровь по центральной части тела.

«Насос» кишечника дополняет дыхательную систему морского паука, которая также невероятно необычна. Морские пауки не имеют жабр, вместо этого пассивно поглощают кислород из окружающей воды через диффузию через пористые экзоскелеты. Ученые изучили 12 видов морских пауков из Антарктиды и умеренных широт Орегона и Вашингтона и пришли к выводу, что кишечник этих животных помогает перекачивать гемолимфу и растворенный кислород за счет волнообразных сокращений.
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