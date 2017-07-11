Земле грозит «биологическая аннигиляция» в шестом массовом вымирании видов

11 июля 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

За последние полмиллиарда лет на Земле произошло пять массовых вымираний, в которых погибло большое разнообразие видов. Ученые получают все больше доказательств того, что шестое массовое вымирание уже разворачивается. В новом исследовании эксперты обнаружили, что нынешнее массовое вымирание будет «более суровым» и станет «биологической аннигиляцией» тысяч видов.В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Стэнфордского университета и Национального автономного университета Мексики представили подробный взгляд на тенденции жизни 27 600 видов птиц, земноводных, млекопитающих и рептилий - половину всемирно известных наземных позвоночных, включая подробный анализ 177 видов млекопитающих.Результаты мрачны: исследователи обнаружили «чрезвычайно высокую степень гибели популяций» среди позвоночных - даже у видов, которые сейчас считаются невымирающими. В целом, умеренные регионы мира теряют виды на равных или даже в более высоких темпах, чем тропики.«Земля переживает эпизод сокращения и исчезновения популяций - когда вид перестает существовать в определенном месте. Это будет иметь негативные каскадные последствия для функционирования экосистем, - пишут исследователи. - Мы описываем это как «биологическое уничтожение».