Земле грозит «биологическая аннигиляция» в шестом массовом вымирании видов

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В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Стэнфордского университета и Национального автономного университета Мексики представили подробный взгляд на тенденции жизни 27 600 видов птиц, земноводных, млекопитающих и рептилий - половину всемирно известных наземных позвоночных, включая подробный анализ 177 видов млекопитающих.
Результаты мрачны: исследователи обнаружили «чрезвычайно высокую степень гибели популяций» среди позвоночных - даже у видов, которые сейчас считаются невымирающими. В целом, умеренные регионы мира теряют виды на равных или даже в более высоких темпах, чем тропики.
«Земля переживает эпизод сокращения и исчезновения популяций - когда вид перестает существовать в определенном месте. Это будет иметь негативные каскадные последствия для функционирования экосистем, - пишут исследователи. - Мы описываем это как «биологическое уничтожение».
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