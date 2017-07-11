На чаевые влияют пол и политические взгляды

11 июля 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

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Даже такие параметры как пол и политическая принадлежность влияют на то, сколько чаевых оставляет человек в ресторане. Анализ CreditCards.com показал, что способы оплаты в этом вопросе тоже играют важную роль.Если вы республиканец из Коннектику, который платит за еду с помощью кредитной карты, то чаевые, скорее всего, вы оставите неплохие. Веб-сайт с информацией о кредитных картах объединился с исследователями из Принстона и оценил около 1000 взрослых американцев, чтобы понять, какие факторы влияют на уровень чаевых.Исследование показывает, что лучшие чаевые дают мужчины-республиканцы с северо-востока, платящие с помощью кредитной или дебетовой карты. Эти группы обычно оставляют сверху 20%, когда обедают в ресторане. Женщины-демократки с юга, которые платят наличными, оставляют не больше 15%.«В целом, все сводится к доходу, - отметил Мэтт Шульц (Matt Schulz), старший аналитик CreditCards.com. - Чем больше у вас денег, тем больше вероятность того, что вы оставите больше денег на столе».