Уоррен Баффет установил личный рекорд, сделав в один день пожертвование на 3,2 миллиарда долларов

11 июля 2017 года, 12:25

Фото: AmericaRU.com

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Уоррен Баффет (Warren Buffett), построивший одно из величайших состояний в истории, в понедельник передал на благотворительность астрономическую сумму. В 12-й раз председатель Berkshire Hathaway внес свое ежегодное летнее пожертвование, но в этот раз сумма стала рекордной - он подарил акции Berkshire на сумму более 3,17 миллиардов долларов.Это самое большое пожертвование Баффета летом, превысившее прошлогодний подарок в размере 2,86 миллиарда долларов. Акции Berkshire выросли на 17% с июля прошлого года, закрывшись на отметке 170,25 долларов за штуку понедельник. По этой причине вырос и вклад Баффета в благотворительность.Почти 2,4 миллиарда из этой суммы будут направлены в фонд Билла и Мелинды Гейтс, который борется с мировой бедностью, заболеваниями и поддерживает образование в странах третьего мира.