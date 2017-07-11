Уоррен Баффет установил личный рекорд, сделав в один день пожертвование на 3,2 миллиарда долларов

Фото: AmericaRU.com
Это самое большое пожертвование Баффета летом, превысившее прошлогодний подарок в размере 2,86 миллиарда долларов. Акции Berkshire выросли на 17% с июля прошлого года, закрывшись на отметке 170,25 долларов за штуку понедельник. По этой причине вырос и вклад Баффета в благотворительность.
Почти 2,4 миллиарда из этой суммы будут направлены в фонд Билла и Мелинды Гейтс, который борется с мировой бедностью, заболеваниями и поддерживает образование в странах третьего мира.
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