Впервые за 27 лет заменяют голос лягушонка Кермита из Маппет-шоу

Фото: AmericaRU.com
Уитмир начал озвучивать персонажа после того, как создатель Кермита Джим Хенсон умер в 1990 году. Он был выбран сыном Хенсона Брайаном. Новым голосом лягушонка станет Мэтт Фогель. Новый эпизод «Muppets Thought of the Week» на следующей неделе выйдет уже с его участием.
Детали ухода Уитмира не разглашаются. Сам он также не комментирует свою замену. Сообщается, что Уитмир сотрудничал с Muppets с 1978 года, начиная с The Muppet Show.
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