Впервые за 27 лет заменяют голос лягушонка Кермита из Маппет-шоу

11 июля 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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Актер Стив Уитмир (Steve Whitmire), который в течение 27 лет озвучивал популярного персонажа Маппет-шоу лягушонка Кермита, будет заменен, сообщает студия Muppets.Уитмир начал озвучивать персонажа после того, как создатель Кермита Джим Хенсон умер в 1990 году. Он был выбран сыном Хенсона Брайаном. Новым голосом лягушонка станет Мэтт Фогель. Новый эпизод «Muppets Thought of the Week» на следующей неделе выйдет уже с его участием.Детали ухода Уитмира не разглашаются. Сам он также не комментирует свою замену. Сообщается, что Уитмир сотрудничал с Muppets с 1978 года, начиная с The Muppet Show.