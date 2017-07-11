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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесВпервые за 27 лет заменяют голос лягушонка Кермита из Маппет-шоу
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Впервые за 27 лет заменяют голос лягушонка Кермита из Маппет-шоу


Впервые за 27 лет заменяют голос лягушонка Кермита из Маппет-шоу
Фото: AmericaRU.com
Актер Стив Уитмир (Steve Whitmire), который в течение 27 лет озвучивал популярного персонажа Маппет-шоу лягушонка Кермита, будет заменен, сообщает студия Muppets.

Уитмир начал озвучивать персонажа после того, как создатель Кермита Джим Хенсон умер в 1990 году. Он был выбран сыном Хенсона Брайаном. Новым голосом лягушонка станет Мэтт Фогель. Новый эпизод «Muppets Thought of the Week» на следующей неделе выйдет уже с его участием.

Детали ухода Уитмира не разглашаются. Сам он также не комментирует свою замену. Сообщается, что Уитмир сотрудничал с Muppets с 1978 года, начиная с The Muppet Show.
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