Девушка из Калифорнии дважды за неделю выиграла в лотерею

Фото: AmericaRU.com
Представители The California Lottery сообщают, что Домингес купила билеты, на которых необходимо стереть полосу, скрывающую возможность выиграть приз, за 5 долларов. Один одна приобрела на заправочной станции в Пасо-Робле во время поездки домой из Аризоны. Приз составил полмиллиона долларов.
Спустя несколько дней девушка вновь решила испытать удачу и купила билет Lucky Fortune Scratcher на бензозаправочной станции в Монтерее – и вновь выиграла. На этот раз ей досталось 100 тысяч долларов.
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