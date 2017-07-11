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Главная страница → Раздел: ЭкономикаДевушка из Калифорнии дважды за неделю выиграла в лотерею
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Девушка из Калифорнии дважды за неделю выиграла в лотерею


Девушка из Калифорнии дважды за неделю выиграла в лотерею
Фото: AmericaRU.com
Одна счастливица из Калифорнии выиграла в лотерею дважды за неделю. Девятнадцатилетняя Роза Домингес (Rosa Dominguez) купила билеты в двух разных местах, и оба они оказались выигрышными.

Представители The California Lottery сообщают, что Домингес купила билеты, на которых необходимо стереть полосу, скрывающую возможность выиграть приз, за 5 долларов. Один одна приобрела на заправочной станции в Пасо-Робле во время поездки домой из Аризоны. Приз составил полмиллиона долларов.

Спустя несколько дней девушка вновь решила испытать удачу и купила билет Lucky Fortune Scratcher на бензозаправочной станции в Монтерее – и вновь выиграла. На этот раз ей досталось 100 тысяч долларов.
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