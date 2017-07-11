Голый пловец спасся от акулы на пляже в Майами

Фото: AmericaRU.com
44-летний Эльвин Ланса (Elvin Lanza) был доставлен в больницу для проведения операции после получения неприятных укусов акулы в обе ноги, но ожидается, что он выздоровеет. Скорее всего, на него напала акула-бык. Причиной атаки может быть тот факт, что спасатель на водном мотоцикле пытался предупредить пытающихся и испугал морскую обитательницу. «Животное подверглось преследованию - не обязательно преднамеренно, - но пыталось вырваться из этого района, - сказал Джордж Берджесс, директор Международного фонда атаки акул Флориды. - Животное, попавшее в угол, нападает. Это потенциальный фактор, который необходимо знать».
Эрика Бенитес, пресс-секретарь спасательной службы Майами-Дейд, сказала, что, по-видимому, акула напала на Лансу, когда он пытался достичь берега.
Акулы- быки чрезвычайно редки в Майами-Дейд. Они чаще встречаются в графствах к северу, особенно в серферных гаванях Волусии и Бревард, где с 1882 года было зарегистрировано 290 и 134 случаев нападения соответственно.
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