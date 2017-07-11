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В Миссисипи разбился военный самолет, погибло 16 человек


В Миссисипи разбился военный самолет, погибло 16 человек
Фото: AmericaRU.com
По меньшей мере, 16 человек стали жертвами крушения военного самолета в Миссисипи. Самолет KC-130 упал в поле в сельской местности, все люди на борту погибли.

Директор агентства по управлению чрезвычайными ситуациями округа Лефлор Фрэнк Рэндл (Frank Randle) заявил журналистам, что на месте падения в дельте реки Миссисипи нашли 16 тел. Представитель морской пехоты капитан Сара Бернс заявила, что детали катастрофы KC-130 выясняются, поэтому пока не назвала причину падения самолета.

Местные жители, ставшие очевидцами крушения, говорят, что самолет при падении вращался, затем взорвался, и пламя было таким интенсивным, что к обломкам невозможно было приблизиться. Огонь горел еще несколько часов после катастрофы. Останки после крушения разбросало на расстоянии в 6 километров.

KC-130 используется армией США в качестве заправочного танкера.
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