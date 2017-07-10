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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСолдат обвиняется в убийстве жены и полицейского
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Солдат обвиняется в убийстве жены и полицейского


Солдат обвиняется в убийстве жены и полицейского
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка сообщают, что солдат армии США убил свою жену и полицейского. Джастин Дин Уолтерс (Justin Dean Walters), сержант, прослуживший в армии 10 лет, а также дважды побывавший в Афганистане, жил со своей женой в городе Тереза.

Около восьми часов вечера стражи порядка получили сообщение о выстрелах, а когда патрульный Джоэл Дэвис (Joel Davis) прибыл на место происшествия, то обнаружил мужчину с винтовкой. Дэвис, у которого остались жена и трое детей, скончался от полученных травм.

Когда прибыло подкрепление, то Уолтерс сдался. В доме полицейские обнаружили мертвую жену военного, 27-летнюю Николь Уолтерс (Nichole Walters). Позже выяснилось, что Уолтерс стрелял еще в одну женщину, но она осталась жива и в настоящее время находится в больнице.
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