Солдат обвиняется в убийстве жены и полицейского

Фото: AmericaRU.com
Около восьми часов вечера стражи порядка получили сообщение о выстрелах, а когда патрульный Джоэл Дэвис (Joel Davis) прибыл на место происшествия, то обнаружил мужчину с винтовкой. Дэвис, у которого остались жена и трое детей, скончался от полученных травм.
Когда прибыло подкрепление, то Уолтерс сдался. В доме полицейские обнаружили мертвую жену военного, 27-летнюю Николь Уолтерс (Nichole Walters). Позже выяснилось, что Уолтерс стрелял еще в одну женщину, но она осталась жива и в настоящее время находится в больнице.
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