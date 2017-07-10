Джоан Роулинг напечатала свою неопубликованную рукопись на вечернем платье

10 июля 2017 года, 21:54

Фото: AmericaRU.com

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Всем поклонникам «Гарри Поттера» хорошо известно, какой сложный путь предстоял автору Джоан Роулинг (Joanne Rowling), прежде чем была опубликована первая книга: первые записи она сделала на салфетках.Но в недавнем интервью писательница призналась, что одну из историй она напечатала на вечернем платье. Она отметила, что набросала секретную рукопись к своему 50-летию, а платье решила надеть по случаю.«Тематика моего 50-летия, празднование которого проходило одновременно с Хеллоуином, несмотря на то, что это не настоящая дата моего дня рождения - собственный ночной кошмар. Я надела костюм потерянной рукописи. Я написала на платье большую часть этой книги, так что не знаю, будет ли она когда-либо опубликована, но оно действительно висит у меня в гардеробе», - сказала 52-летняя Роулинг.