Врачи выступают против нестандартного способа использования шоколада

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Некоторые утверждают, что эйфория от шоколада длится от 30 до 60 минут. «Нюхательный» шоколад, который изготавливается из какао порошка, гинкго билоба, таурина и гуараны (последние три компонента обычно встречаются в энергетических напитках), увеличивают выработку серотонина.
Ник Андерсон (Nick Anderson), основатель компании Legal Lean, производящей Coco Loko, заявил, что был вдохновлен тенденцией, которая за последний год набрала популярность в Европе. «Сначала я подумал: «Это что, шутка? Но когда попробовал, мне понравилось», - сказал он. По его словам, потребовалось 10 попыток, чтобы создать «правильный» шоколад.
Но доктора утверждают, что вдыхание шоколада опасно. «Дело в том, что по этому вопросу не было проведено никаких исследований. Мы понятия не имеем, как это отразится на организме и насколько будет опасно», - заявил доктор Алекс Осборн из The Voice Clinic. Теоретически опасность вдыхания шоколада заключается в том, что он может попасть в легкие, вызвать раздражение и привести к осложнениям, таким как пневмония.
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