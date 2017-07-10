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Наличие цели в жизни может помочь лучше спать


Наличие цели в жизни может помочь лучше спать
Фото: AmericaRU.com
Люди, которые живут с целью в жизни, с большей вероятностью будут иметь хороший ночной сон, показало новое исследование Северо-Западного университета. Кроме того, это уменьшает апноэ сна и «синдром беспокойной ноги».

У людей возникает больше нарушений сна и бессонницы по мере взросления. Справиться с ними поможет установка цели в жизни, говорят американские эксперты. У тех, кто имеет смысл в жизни, на 63% реже возникают трудности со сном и храп. Также у них на 52% меньше шансов иметь «синдром беспокойной ноги», когда появляются неприятные ощущения в ногах во сне и непреодолимое желание ими двигать. У людей с целью наблюдается умеренное улучшение качества сна в целом.

«Помощь людям в создании цели в жизни может стать эффективной стратегией лечения проблем сна без лекарств. Это то, что можно культивировать и усиливать с помощью одной лишь внимательности», - говорит Джейсон Онг (Jason Ong), доцент кафедры медицины Северо-западного университета.

В исследовании приняло участие 823 человека в возрасте от 60 до 100 лет.
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