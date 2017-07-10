Зонд Juno приближается в Большому Красному Пятну Юпитера

10 июля 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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Ученые собираются детально изучить самое уникальное формирование Юпитера - Большое Красное Пятно. Зонд NASA Junо будет находиться прямо над объектом сегодня, 10 июля, и соберет максимум данных о мегавихре на газовом гиганте.Аппарат пролетит над Пятном на расстоянии около 6 тысяч километров – ближе, чем когда-либо раньше. Пятно представляет собой невероятных размеров шторм, который удерживается на Юпитере в течение столетий. Его размеры в диаметре превышают габариты Земли.Скотт Болтон (Scott Bolton) из Юго-Западного научно-исследовательского института в Сан-Антонио, главный научный сотрудник миссии Juno, говорит, что хотя Пятно существует очень давно, никто до сих пор не понимает его природу. «Ни один ученый не знает точно, как создается эта буря или почему она может длиться так долго», - говорит он.Научные инструменты зонда позволят «заглянуть» под облака плотной атмосферы планеты и понять, что происходит внутри. Болтон и его коллеги планируют привлечь дополнительные астрономические ресурсы во время пролета Juno для получения более точной информации. Наземные и орбитальные телескопы, эксперты и даже астрономы-любители будут принимать участие в сборе данных в одно и то же время с Juno.