Пока хозяева дома ругались, «умный» гаджет сам вызвал полицию

Фото: AmericaRU.com
Полиция Нью-Мексико сообщает, что интеллектуальное устройство «умный дом» самостоятельно совершило звонок, поскольку пара, живущая в доме, жестоко ругалась. Мужчина угрожал женщине пистолетом, одна из брошенных фраз была интерпретирована девайсом как команда позвонить в 911. Эдуардо Баррос (Eduardo Barros) крикнул девушке под дулом пистолета: «Ты вызвала шерифа?» - и «умный дом» его реплику принял как команду.
Диспетчеры службы услышали по телефону ссору, отследили часть скандала и отправили на место команду спецназа. В результате Баррос был арестован по обвинению в нападении и угрозе огнестрельным оружием. В результате конфликта женщина была ранена, но «умный дом», по сути, спас ей жизнь, поскольку ситуация грозила окончиться убийством.
В доме находился также ребенок, и шериф Мануэль Гонсалес уверен, что ошибочное восприятие реплики нападавшего как команды позвонить властям стало спасительным для двух людей.
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