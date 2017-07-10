Amazon сегодня дает лучшие скидки в свой Prime Day

10 июля 2017 года, 15:05

Фото: AmericaRU.com

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Лучшие предложения акции Prime Day можно получить на Amazon только сегодня. Покупатели могут приобрести товары с огромными скидками всего в один клик. Многие бонусы отслеживаются до того, как они станут доступными для всех.Сегодня, 10 июля, Amazon третий раз проводит ежегодную акцию Prime Day. В течение 30 часов клиенты получают скидки на 100 тысяч товаров. Поскольку сотни тысяч пользователей ждут этих предложений, стоит поспешить, чтобы воспользоваться возможностями. Есть два верных способа, как своевременно отследить появление хороших скидок.С помощью приложения Amazon Shopping для Android и iOS можно настроить уведомления о предстоящих сделках – предупреждение придет, как только они появятся. Нужно нажать кнопку гамбургера в левом верхнем углу приложения, чтобы развернуть меню, и выбрать «Сегодняшние предложения», войти в раздел «Предстоящие» и отметить интересующие варианты. Как только предложение станет активным, вы получите push-уведомление.Второй вариант – составить список товаров, которые вы хотите купить. Если какие-то из них сегодня попадают в акцию, Amazon также пришлет уведомление.