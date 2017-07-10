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Главная страница → Раздел: ЭкономикаСотрудник кондитерской остался без работы за то, что угостил полицейского брауни
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Сотрудник кондитерской остался без работы за то, что угостил полицейского брауни


Сотрудник кондитерской остался без работы за то, что угостил полицейского брауни
Фото: AmericaRU.com
Подросток, работавший в кондитерской Great American Cookies в Техасе, был отстранен за то, что он угостил офицера полиции куском пирога.

Мать 18-летнего Зака Рэндольфа (Zack Randolph) заявляет, что ее сына отстранили от работы в кондитерской торгового центра Katy Mills после того, как тот подарил брауни дежурному офицеру, подошедшему к стойке. После того, как женщина устроила скандал, менеджмент магазина вернул Заку работу.

Подросток решил угостить полицейского в знак благодарности за службу. Однако другие клиенты начали требовать, чтобы парень оплатил и их заказы. Когда он отказался, клиенты обвинили его в расизме и угрожали его избить. Это стало причиной перепалки в магазине, позднее руководители решили лишить работы оскандалившегося сотрудника.
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