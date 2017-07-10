Актер Рэнди Шелл, который озвучивал ролики «Ходячих мертвецов», умер во время прыжка с парашютом

Фото: AmericaRU.com
Шелл, лицензированный и опытный парашютист, столкнулся со вторым прыгуном в воздухе после того, как оба развернули свои парашюты. В результате парашют Шелла схлопнулся, и он рухнул на землю. Второй прыгун получил серьезную травму ноги.
Голос Шелла зрители знают не только по промо «Ходячих мертвецов», но и по роликам Walking Dead», Шелл предоставил свой голос пятнам для таких брендов, как Coca-Cola, 20th Century Fox, Geico, McDonald`s, Nike.
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