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Главная страница → Раздел: События/СкандалыКурсант летной школы потерпел крушение, и его тело было атаковано крокодилом
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Курсант летной школы потерпел крушение, и его тело было атаковано крокодилом


Курсант летной школы потерпел крушение, и его тело было атаковано крокодилом
Фото: AmericaRU.com
Начинающий пилот летней школы Эверглейдс во Флориде погиб по время крушения самолета. После его тело было обглодано аллигатором. Чиновники школы заявляют, что курсант во время обучения имел историю проблем в вопросах соблюдения правил безопасности.

Федеральное авиационное управление ведет следствие по делу о крушении самолета с начинающим пилотом Марком Укаером (Mark Ukaere) на борту. Сейчас они проверяют, нарушил ли он какие-либо требования безопасности, поскольку у него были с этим трудности во время обучения.

Владелец летной школы Роберт Дин, говорит, что Марк Укаер находился в небольшом самолете, упавшем недалеко от летного поля. Его школа также стала объектом проверок, поскольку с 2007 года 5 курсантов погибли в результате несчастных случаев в полете.
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