Курсант летной школы потерпел крушение, и его тело было атаковано крокодилом

10 июля 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Начинающий пилот летней школы Эверглейдс во Флориде погиб по время крушения самолета. После его тело было обглодано аллигатором. Чиновники школы заявляют, что курсант во время обучения имел историю проблем в вопросах соблюдения правил безопасности.Федеральное авиационное управление ведет следствие по делу о крушении самолета с начинающим пилотом Марком Укаером (Mark Ukaere) на борту. Сейчас они проверяют, нарушил ли он какие-либо требования безопасности, поскольку у него были с этим трудности во время обучения.Владелец летной школы Роберт Дин, говорит, что Марк Укаер находился в небольшом самолете, упавшем недалеко от летного поля. Его школа также стала объектом проверок, поскольку с 2007 года 5 курсантов погибли в результате несчастных случаев в полете.