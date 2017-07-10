Курсант летной школы потерпел крушение, и его тело было атаковано крокодилом

Фото: AmericaRU.com
Федеральное авиационное управление ведет следствие по делу о крушении самолета с начинающим пилотом Марком Укаером (Mark Ukaere) на борту. Сейчас они проверяют, нарушил ли он какие-либо требования безопасности, поскольку у него были с этим трудности во время обучения.
Владелец летной школы Роберт Дин, говорит, что Марк Укаер находился в небольшом самолете, упавшем недалеко от летного поля. Его школа также стала объектом проверок, поскольку с 2007 года 5 курсантов погибли в результате несчастных случаев в полете.
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