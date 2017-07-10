Трамп остановился, чтобы подобрать слетевшую от ветра шляпу морского пехотинца

Фото: AmericaRU.com
У одного из пехотинцев, охранявшего Marine One и отдававшего честь лидеру Америки, ветром сдуло головной убор. Трамп не прошел мимо, а поднял его шляпу и вернул владельцу. Он водрузил шляпу на голову офицера и похлопал солдата по плечу. Дуновение ветра вновь унесло шляпу, и тогда Трамп поймал ее и передал другому военному.
Трамп находился на военной базе ВВС после участия в саммите G-20 в Германии.
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