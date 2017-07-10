Мать с ребенком из Аляски встретили Барака Обаму в аэропорту

10 июля 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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«О, Боже, это Обама!», - жительница Аляски выложила в сеть фото своей случайной встречи с бывшим Президентом США Бараком Обамой (Barack Obama).На фото Обама держит 6-месячного ребенка Джолин Дженкински. Американка случайно заметила жкс-главу Америки в Международном аэропорту Анкориджа в зоне ожидания частных рейсов. Женщина ехала с семьей в небольшую деревню Ньюхален. Она увидела сидящего человека, который был похож на предыдущего Президента. Джолин подошла к нему, и оказалось, что это действительно Обама.«Когда я приблизилась, подумала: «Боже мой, это Обама!», - вспоминала она. Экс-Президент с улыбкой спросил, кто эта симпатичная девочка у нее на руках. Американка обрадовалась и попросила его сфотографироваться с ее дочерью Жизель.Джолин говорит, что вместе с Обамой она болтала о том, как быстро растут дети. Во время всего разговора он держал ее дочь на руках и улыбался. Когда муж Джолин подошел к ним, Обама пошутил: «Я забираю твоего ребенка».