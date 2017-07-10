Мать с ребенком из Аляски встретили Барака Обаму в аэропорту

Фото: AmericaRU.com
На фото Обама держит 6-месячного ребенка Джолин Дженкински. Американка случайно заметила жкс-главу Америки в Международном аэропорту Анкориджа в зоне ожидания частных рейсов. Женщина ехала с семьей в небольшую деревню Ньюхален. Она увидела сидящего человека, который был похож на предыдущего Президента. Джолин подошла к нему, и оказалось, что это действительно Обама.
«Когда я приблизилась, подумала: «Боже мой, это Обама!», - вспоминала она. Экс-Президент с улыбкой спросил, кто эта симпатичная девочка у нее на руках. Американка обрадовалась и попросила его сфотографироваться с ее дочерью Жизель.
Джолин говорит, что вместе с Обамой она болтала о том, как быстро растут дети. Во время всего разговора он держал ее дочь на руках и улыбался. Когда муж Джолин подошел к ним, Обама пошутил: «Я забираю твоего ребенка».
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