«Я проснулся от хруста». Медведь укусил спящего парня из Колорадо за голову

Фото: AmericaRU.com
Девятнадцатилетний Дилан, который работает вожатым в лагере, проснулся около 4 утра от хруста в голове – с ужасом он понял, что его череп сжат зубами медведя. Зверь пытался вытащить его из спального мешка. Парень был вместе с группой детей, которые ушли в поход на Glacier View Ranch, заявила представительница управления парков и дикой природы Колорадо Дженнифер Черчилль (Jennifer Churchill).
Проводник не растерялся и стал отбиваться от медведя. Шум и крики разбудили других членов группы, спящих в лагере под открытым небом. Люди стали хлопать и кричать на медведя, и тот, в конце концов, ушел. Дилана отправили в больницу, но, к счастью, серьезных травм он не получил.
«Я никогда не думал, что на меня нападет медведь, - сказал Дилан в интервью CBS Denver. - Я проснулся до хрустящего звука и от сильной боли ... Медведь схватил меня за голову и тащил по земле». Дилан также отметил, что отбивался во всю силу. «Я начал бить медведя так сильно, как мог. Он тащил меня около 5 метров прежде, чем мне удалось найти его глаза и ткнуть пальцами. Он бросил меня и ушел, испугавшись криков других», - рассказал пострадавший.
Дилан учит выживанию в дикой природе в лагере, принадлежащем Конференции адвентистов седьмого дня Роки-Маунтин.
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