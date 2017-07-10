Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:03 am | Чикаго 3:03 am | Сан-Франциско 1:03 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Индиане 11 подростков госпитализировали после употребления мармеладных мишек
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Индиане 11 подростков госпитализировали после употребления мармеладных мишек


В Индиане 11 подростков госпитализировали после употребления мармеладных мишек
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов округа Ла-Порте расследуют инцидент, в результате которого группа подростков была госпитализирована после употребления мармеладных мишек, содержащих наркотики.

19-летний парень позвонил 911 и сказал, что употребил неизвестный наркотик, после чего ему стало плохо, и он хотел пойти в отделение неотложной помощи. «За 31 год работы я никогда не видел, чтобы столько человек пострадали от употребления мармеладных мишек», - сказал капитан Майк Келлемс (Mike Kellems) из Департамента шерифа округа Ла-Порт.

У подростка наблюдался быстрый сердечный ритм, боль в ногах, галлюцинации и помутнение зрения. Он сказал полиции, что был с друзьями, которые тоже принимали наркотики. Стражи порядка обнаружили, что десять других подростков испытывали те же симптомы. Позже было установлено, что подростки приняли тетрагидроканнабинол, активный ингредиент марихуаны. Полиция отмечает, что мармеладные мишки были большего размера, чем их безопасная версия. Они все еще пытаются определить, откуда подростки взяли «лакомство».
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115375
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus