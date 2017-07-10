В Индиане 11 подростков госпитализировали после употребления мармеладных мишек

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19-летний парень позвонил 911 и сказал, что употребил неизвестный наркотик, после чего ему стало плохо, и он хотел пойти в отделение неотложной помощи. «За 31 год работы я никогда не видел, чтобы столько человек пострадали от употребления мармеладных мишек», - сказал капитан Майк Келлемс (Mike Kellems) из Департамента шерифа округа Ла-Порт.
У подростка наблюдался быстрый сердечный ритм, боль в ногах, галлюцинации и помутнение зрения. Он сказал полиции, что был с друзьями, которые тоже принимали наркотики. Стражи порядка обнаружили, что десять других подростков испытывали те же симптомы. Позже было установлено, что подростки приняли тетрагидроканнабинол, активный ингредиент марихуаны. Полиция отмечает, что мармеладные мишки были большего размера, чем их безопасная версия. Они все еще пытаются определить, откуда подростки взяли «лакомство».
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