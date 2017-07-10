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Аляскинский вулкан снова проявил активность


Аляскинский вулкан снова проявил активность
Фото: AmericaRU.com
Вулкан на Аляске, который с прошлого года демонстрировал сейсмическую активность, выпустил облако вулканического пепла на высоту 9 тысяч метров.

Вулкан Богослов выбросил облако пепла над Алеутскими островами в субботу, говорится в заявлении Обсерватории вулканов Аляски. Кроме того, по словам специалистов, вулкан остается непредсказуемым, и в любое время могут произойти еще извержения, создающие вулканические тучи.

Вулкан находится под траекторией полета многих рейсов из Азии в Северную Америку, и облако пепла может отрицательно сказаться на самолетах. «Зола и воздушные суда несовместимы, так как вулканический пепел абразивный, плавится при температуре реактивного двигателя и может привести к отказу последнего», - говорится в заявлении Геологической службы США.

По данным обсерватории, сейсмическая активность Богослова началась в декабре прошлого года. Его предыдущие извержения длились недели, иногда месяцы.
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