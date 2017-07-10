Аляскинский вулкан снова проявил активность

Фото: AmericaRU.com
Вулкан Богослов выбросил облако пепла над Алеутскими островами в субботу, говорится в заявлении Обсерватории вулканов Аляски. Кроме того, по словам специалистов, вулкан остается непредсказуемым, и в любое время могут произойти еще извержения, создающие вулканические тучи.
Вулкан находится под траекторией полета многих рейсов из Азии в Северную Америку, и облако пепла может отрицательно сказаться на самолетах. «Зола и воздушные суда несовместимы, так как вулканический пепел абразивный, плавится при температуре реактивного двигателя и может привести к отказу последнего», - говорится в заявлении Геологической службы США.
По данным обсерватории, сейсмическая активность Богослова началась в декабре прошлого года. Его предыдущие извержения длились недели, иногда месяцы.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Ученые получили снимки новых звезд, которые выглядят как фейерверк →
- Исследователи создают мобильный телефон без батареи →
- Марс может быть более непригодным для жизни, чем считалось →
- Видеоигры меняют мозг →
- Айсберг размером с Делавэр отколется от Антарктиды →
- Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115373
http://www.americaru.com/news/115373