Женщина умерла после приема таблеток для похудения, купленных в Интернете

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Как передает Mexico News Daily, 24-летняя Лусеро Присцила Гарса Кампос (Lucero Priscila Garza Campos), принимал «Avitia Cobrax» в течение месяца, прежде чем обратилась к врачу с жалобой на сильные головные боли. Она была госпитализирована, а позже ей диагностировали отек мозга. Через два дня у женщины произошла остановку сердца, и она впала в кому. Гарса была отключена от аппарата жизнеобеспечения на этой неделе, когда врачи объявили ее мозг мертвым.
Она потратила 65 долларов на таблетки и потеряла 7 килограмм за 10 дней. На этикете препарата указано, что он уменьшает процент жировых отложений без сокращения мышечной массы. Два препарата, использующих подобный состав, были запрещены органами здравоохранения.
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