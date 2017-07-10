Женщина умерла после приема таблеток для похудения, купленных в Интернете

10 июля 2017 года, 10:27

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники органов здравоохранения Мексики охотятся за производителем препарата для похудения, который продается через Интернет. По сообщению медиков таблетки попали «в немилость», после того, как молодая мать впала в кому, а затем умерла в результате их употребления.Как передает Mexico News Daily, 24-летняя Лусеро Присцила Гарса Кампос (Lucero Priscila Garza Campos), принимал «Avitia Cobrax» в течение месяца, прежде чем обратилась к врачу с жалобой на сильные головные боли. Она была госпитализирована, а позже ей диагностировали отек мозга. Через два дня у женщины произошла остановку сердца, и она впала в кому. Гарса была отключена от аппарата жизнеобеспечения на этой неделе, когда врачи объявили ее мозг мертвым.Она потратила 65 долларов на таблетки и потеряла 7 килограмм за 10 дней. На этикете препарата указано, что он уменьшает процент жировых отложений без сокращения мышечной массы. Два препарата, использующих подобный состав, были запрещены органами здравоохранения.