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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЖенщина умерла после приема таблеток для похудения, купленных в Интернете
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Женщина умерла после приема таблеток для похудения, купленных в Интернете


Женщина умерла после приема таблеток для похудения, купленных в Интернете
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники органов здравоохранения Мексики охотятся за производителем препарата для похудения, который продается через Интернет. По сообщению медиков таблетки попали «в немилость», после того, как молодая мать впала в кому, а затем умерла в результате их употребления.

Как передает Mexico News Daily, 24-летняя Лусеро Присцила Гарса Кампос (Lucero Priscila Garza Campos), принимал «Avitia Cobrax» в течение месяца, прежде чем обратилась к врачу с жалобой на сильные головные боли. Она была госпитализирована, а позже ей диагностировали отек мозга. Через два дня у женщины произошла остановку сердца, и она впала в кому. Гарса была отключена от аппарата жизнеобеспечения на этой неделе, когда врачи объявили ее мозг мертвым.

Она потратила 65 долларов на таблетки и потеряла 7 килограмм за 10 дней. На этикете препарата указано, что он уменьшает процент жировых отложений без сокращения мышечной массы. Два препарата, использующих подобный состав, были запрещены органами здравоохранения.
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