Ученые получили снимки новых звезд, которые выглядят как фейерверк

Фото: AmericaRU.com
«Когда мы увидели восстановленное изображение, то сказали: "Ничего себе, это выглядит как фейерверк», - говорит астроном Джейн Ригби (Jane Rigby) из Центра космических полетов Годдарда в НАСА. Ученые использовали космический телескоп Хаббла и применили новые вычислительные методы для сбора изображений - примерно в 10 раз более четких, чем они могли получить с помощью телескопа. По словам НАСА, Хаббл был направлен в сторону обычно ничем не примечательных галактик. Но под созданным углом кластеры звезд между телескопом и рассматриваемой галактикой имеют так много массы, что действуют как второй, естественный телескоп, визуально себя увеличивая и делая ярче.
Результаты исследования были опубликованы в журналах «The Astrophysical Journal Letters» и «The Astrophysical Journal».
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