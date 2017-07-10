Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:03 am | Чикаго 3:03 am | Сан-Франциско 1:03 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые получили снимки новых звезд, которые выглядят как фейерверк
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученые получили снимки новых звезд, которые выглядят как фейерверк


Ученые получили снимки новых звезд, которые выглядят как фейерверк
Фото: AmericaRU.com
Ученые, с помощью доступных им инструментов, смогли получить снимки звезд далекой галактики, состоящей из ярких кластеров новорожденных звезд. Огромное расстояние и время, которое должен преодолеть свет, означает, что мы видим галактику такой, какой она была 11 миллиардов лет назад, или 2,7 миллиарда лет после Большого взрыва.

«Когда мы увидели восстановленное изображение, то сказали: "Ничего себе, это выглядит как фейерверк», - говорит астроном Джейн Ригби (Jane Rigby) из Центра космических полетов Годдарда в НАСА. Ученые использовали космический телескоп Хаббла и применили новые вычислительные методы для сбора изображений - примерно в 10 раз более четких, чем они могли получить с помощью телескопа. По словам НАСА, Хаббл был направлен в сторону обычно ничем не примечательных галактик. Но под созданным углом кластеры звезд между телескопом и рассматриваемой галактикой имеют так много массы, что действуют как второй, естественный телескоп, визуально себя увеличивая и делая ярче.

Результаты исследования были опубликованы в журналах «The Astrophysical Journal Letters» и «The Astrophysical Journal».
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115369
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается дом от собственника, без комиссии Сдается дом от собственника, без комиссии
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus