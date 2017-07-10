Ученые получили снимки новых звезд, которые выглядят как фейерверк

10 июля 2017 года, 10:10

Фото: AmericaRU.com

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Ученые, с помощью доступных им инструментов, смогли получить снимки звезд далекой галактики, состоящей из ярких кластеров новорожденных звезд. Огромное расстояние и время, которое должен преодолеть свет, означает, что мы видим галактику такой, какой она была 11 миллиардов лет назад, или 2,7 миллиарда лет после Большого взрыва.«Когда мы увидели восстановленное изображение, то сказали: "Ничего себе, это выглядит как фейерверк», - говорит астроном Джейн Ригби (Jane Rigby) из Центра космических полетов Годдарда в НАСА. Ученые использовали космический телескоп Хаббла и применили новые вычислительные методы для сбора изображений - примерно в 10 раз более четких, чем они могли получить с помощью телескопа. По словам НАСА, Хаббл был направлен в сторону обычно ничем не примечательных галактик. Но под созданным углом кластеры звезд между телескопом и рассматриваемой галактикой имеют так много массы, что действуют как второй, естественный телескоп, визуально себя увеличивая и делая ярче.Результаты исследования были опубликованы в журналах «The Astrophysical Journal Letters» и «The Astrophysical Journal».