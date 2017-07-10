Стрельба на вечеринке в Огайо: один человек погиб и еще восемь получили ранения

10 июля 2017 года, 09:51

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

В субботу в результате стрельбы на семейной вечеринке в Цинциннати, штат Огайо, погиб один человек и еще восемь получили ранения. Вечеринку устроили по поводу празднования беременности женщины.21-летняя будущая мать пригласила друзей и родственников, чтобы показать, что она беременна и родит мальчика. Вечеринка закончилась, но около десяти человек еще остались. Как только они выключили свет и начали смотреть фильм «Человек-паук», двое мужчин в капюшонах вошли в парадную дверь, а затем открыли огонь в комнате.От полученных ранений скончался 22-летний Аутум Гаррет (Autum Garrett) из Хантингтона, штат Индиана. Еще восемь человке получили ранения, в том числе трое детей в возрасте 8, 6 и 2 лет. Двое взрослых были госпитализированы в медицинский центр Университета Цинциннати.Сотрудники правоохранительных органов пока что не произвели никаких арестов. В настоящее время расследование продолжается. Кроме того, мотив остается неизвестным.