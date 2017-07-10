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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСтрельба на вечеринке в Огайо: один человек погиб и еще восемь получили ранения
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Стрельба на вечеринке в Огайо: один человек погиб и еще восемь получили ранения


Стрельба на вечеринке в Огайо: один человек погиб и еще восемь получили ранения
Фото: AmericaRU.com
В субботу в результате стрельбы на семейной вечеринке в Цинциннати, штат Огайо, погиб один человек и еще восемь получили ранения. Вечеринку устроили по поводу празднования беременности женщины.

21-летняя будущая мать пригласила друзей и родственников, чтобы показать, что она беременна и родит мальчика. Вечеринка закончилась, но около десяти человек еще остались. Как только они выключили свет и начали смотреть фильм «Человек-паук», двое мужчин в капюшонах вошли в парадную дверь, а затем открыли огонь в комнате.

От полученных ранений скончался 22-летний Аутум Гаррет (Autum Garrett) из Хантингтона, штат Индиана. Еще восемь человке получили ранения, в том числе трое детей в возрасте 8, 6 и 2 лет. Двое взрослых были госпитализированы в медицинский центр Университета Цинциннати.

Сотрудники правоохранительных органов пока что не произвели никаких арестов. В настоящее время расследование продолжается. Кроме того, мотив остается неизвестным.
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