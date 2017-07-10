Почему план Трампа по сотрудничеству с Путиным в вопросах кибербезопасности не имеет смысла?

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Некоторые американские политики, в том числе сенатор Марко Рубио (Marco Rubio), отреагировали на это известие с ужасом. Рубио предполагает, что партнерство с Путиным в области кибербезопасности будет похоже на партнерство с президентом Сирии Башаром Асадом (Bashar al-Assad), которого считают виновным в применении химического оружия к собственному народу, в «подразделении по химическому оружию». Посол США в ООН, Никки Хейли (Nikki Haley), защитила Трампа, заявив о том, что Соединенные Штаты не доверяют России, но стоит держать ее ближе, чтобы иметь возможность всегда следить за ней и держать под контролем.
Если бы предлагаемая группа по кибербезопасности была эффективной, то США должны бы были поделиться с Россией информацией о том, как защищают системы от иностранных вмешательств. Однако проблема заключается в том, что эти данные ценны как для защиты, так и нападения.
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