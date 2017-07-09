Исследователи создают мобильный телефон без батареи

Фото: AmericaRU.com
Для работы устройству необходимо лишь 3,5 микроватта, и для его подпитки ученые использовали инновационный подход, чтобы избежать необходимости в аккумуляторной батарее. Вместо этого новый телефон потребляет внешнюю энергию от радиосигналов и света. Он оснащен солнечным элементом размером с «рисовое зерно», этого хватает для передачи сигнала.
Сам прототип состоит из простых материалов: емкостных сенсорных кнопок, монтажной платы и других компонентов «с полки». Более впечатляющим является то, что команда ученых смогла создать пользовательскую базовую станцию для передачи сигнала с таким небольшим количеством мощности. Ученые успешно приняли звонки через Skype и по обычной мобильной связи. Вскоре разработчики хотят улучшить прототип дисплеем с «электронными чернилами» с возможностями просмотра видеопотока.
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