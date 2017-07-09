Илон Маск показал фото первого серийного авто Tesla Model 3

Фото: AmericaRU.com
Tesla работает над ограниченным производственным циклом третьей модели, своего нового электромобиля, который, как ожидается, будет доступен для продажи уже в конце месяца. В субботу Маск запостил в Твиттер фотографии первого аналога Model 3, выпущенного на заводе во Фремонте.
Базовая цена этого электромобиля составит 35 тысяч долларов. Ее рекламируют как более дешевую и удобную для потребителя версию продукта Tesla. Новый седан меньше Model S, но ожидается, что он будет оснащен оборудованием для беспилотного вождения и сможет проезжает без заряда около 250 километров.
Ожидается, что к концу месяца компания будет производить до 30 автомобилей Model 3. До декабря производство будет увеличено до 20 000 автомобилей в месяц.
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