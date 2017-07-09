Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:18 am | Чикаго 4:18 am | Сан-Франциско 2:18 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаИлон Маск показал фото первого серийного авто Tesla Model 3
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Илон Маск показал фото первого серийного авто Tesla Model 3


Илон Маск показал фото первого серийного авто Tesla Model 3
Фото: AmericaRU.com
Главный исполнительный директор Tesla Motors Inc. Илон Маск (Elon Musk) выложил в социальные сети первые фото будущей серийной Tesla Model 3.

Tesla работает над ограниченным производственным циклом третьей модели, своего нового электромобиля, который, как ожидается, будет доступен для продажи уже в конце месяца. В субботу Маск запостил в Твиттер фотографии первого аналога Model 3, выпущенного на заводе во Фремонте.

Базовая цена этого электромобиля составит 35 тысяч долларов. Ее рекламируют как более дешевую и удобную для потребителя версию продукта Tesla. Новый седан меньше Model S, но ожидается, что он будет оснащен оборудованием для беспилотного вождения и сможет проезжает без заряда около 250 километров.

Ожидается, что к концу месяца компания будет производить до 30 автомобилей Model 3. До декабря производство будет увеличено до 20 000 автомобилей в месяц.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115361
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus