Илон Маск показал фото первого серийного авто Tesla Model 3

9 июля 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Главный исполнительный директор Tesla Motors Inc. Илон Маск (Elon Musk) выложил в социальные сети первые фото будущей серийной Tesla Model 3.Tesla работает над ограниченным производственным циклом третьей модели, своего нового электромобиля, который, как ожидается, будет доступен для продажи уже в конце месяца. В субботу Маск запостил в Твиттер фотографии первого аналога Model 3, выпущенного на заводе во Фремонте.Базовая цена этого электромобиля составит 35 тысяч долларов. Ее рекламируют как более дешевую и удобную для потребителя версию продукта Tesla. Новый седан меньше Model S, но ожидается, что он будет оснащен оборудованием для беспилотного вождения и сможет проезжает без заряда около 250 километров.Ожидается, что к концу месяца компания будет производить до 30 автомобилей Model 3. До декабря производство будет увеличено до 20 000 автомобилей в месяц.