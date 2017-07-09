Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:18 am | Чикаго 4:18 am | Сан-Франциско 2:18 am
Главная страница → Раздел: НекрологУмер актер Нелсан Эллис, звезда Настоящей крови
Некролог
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Умер актер Нелсан Эллис, звезда «Настоящей крови»


Умер актер Нелсан Эллис, звезда Настоящей крови
Фото: AmericaRU.com
В возрасте 39 лет скончался известный афроамериканский актер Нелсан Эллис (Nelsan Ellis), который прославился ролью Лафайетта Рейнольдса в сериале HBO «Настоящая кровь».

Актер умер после осложнений от сердечной недостаточности. Коллеги по сериалу оплакивают коллегу и выражают соболезнования близким. «Мы были очень опечалены, узнав об уходе Нелсана Эллиса, - говорится в заявлении HBO. – Он был давним членом нашей семьи, и нам будет его не хватать». «Нельсан был единственным талантом, творчество которого никогда не переставало меня удивлять», - заявил создатель «Настоящей крови» Алан Болл.

Нелсан Эллис родился в Харви, штат Иллинойс, в 1977 году. Затем он, его братья и сестры жили в Алабаме у тети. В 15 лет он уехал в Чикаго, а в 17 – вступил в морскую пехоту. Он окончил «белый» университет Иллинойса и позднее попал на ТВ. За «Настоящую кровь» Эллис получил несколько престижных премий.
Читайте также последние новости раздела "Некролог":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115359
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus