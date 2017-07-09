Умер актер Нелсан Эллис, звезда «Настоящей крови»

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Актер умер после осложнений от сердечной недостаточности. Коллеги по сериалу оплакивают коллегу и выражают соболезнования близким. «Мы были очень опечалены, узнав об уходе Нелсана Эллиса, - говорится в заявлении HBO. – Он был давним членом нашей семьи, и нам будет его не хватать». «Нельсан был единственным талантом, творчество которого никогда не переставало меня удивлять», - заявил создатель «Настоящей крови» Алан Болл.
Нелсан Эллис родился в Харви, штат Иллинойс, в 1977 году. Затем он, его братья и сестры жили в Алабаме у тети. В 15 лет он уехал в Чикаго, а в 17 – вступил в морскую пехоту. Он окончил «белый» университет Иллинойса и позднее попал на ТВ. За «Настоящую кровь» Эллис получил несколько престижных премий.
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