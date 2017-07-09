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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЛесные пожары вновь охватили запад США, когда жара достигла рекорда
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Лесные пожары вновь охватили запад США, когда жара достигла рекорда


Лесные пожары вновь охватили запад США, когда жара достигла рекорда
Фото: AmericaRU.com
Рекордная жара в Калифорнии и других западных регионах США вновь стала причиной возникновения масштабных лесных пожаров. Тепло подпитывает волну возгораний – в 11 штатах обнаружено больше 30 крупных пожаров.

Всего за сутки огонь охватил 150 акров в районе Санта-Барбары. Шлейфы дыма накрывают сельские города, сотни местных жителей эвакуированы. Один только этот пожар несет опасность для 6 тысяч американцев.

Дальше к северу сотни пожарных изо всех сил пытаются сдержать быстро движущееся пламя около Сакраменто. Людей могут начать принудительно эвакуировать в ближайшие сутки.

В Финиксе жара достигла 112-летнего максимума – почти 48 градусов Цельсия. В Палм-Спрингс температура поднялась выше 50-ти, в Долине Смерти – больше 53 градусов. По всему региону ожидают похолодание, но опасность распространения стихийных пожаров остается.
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