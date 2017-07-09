Лесные пожары вновь охватили запад США, когда жара достигла рекорда

Фото: AmericaRU.com
Всего за сутки огонь охватил 150 акров в районе Санта-Барбары. Шлейфы дыма накрывают сельские города, сотни местных жителей эвакуированы. Один только этот пожар несет опасность для 6 тысяч американцев.
Дальше к северу сотни пожарных изо всех сил пытаются сдержать быстро движущееся пламя около Сакраменто. Людей могут начать принудительно эвакуировать в ближайшие сутки.
В Финиксе жара достигла 112-летнего максимума – почти 48 градусов Цельсия. В Палм-Спрингс температура поднялась выше 50-ти, в Долине Смерти – больше 53 градусов. По всему региону ожидают похолодание, но опасность распространения стихийных пожаров остается.
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