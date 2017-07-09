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Главная страница → Раздел: ПолитикаИванка Трамп нарушила протокол, заняв отцовское место на саммите G-20
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Иванка Трамп нарушила протокол, заняв отцовское место на саммите G-20


Иванка Трамп нарушила протокол, заняв отцовское место на саммите G-20
Фото: AmericaRU.com
Дочь Президента США Дональда Трампа Иванка (Ivanka Trump) оскандалилась во время саммита большой двадцатки. Она заняла место своего отца за столом мировых лидеров, тем самым нарушив протокол.

Момент был снят на телефон одним из делегатов встречи G-20 с целью показать обширное влияние первой дочери на администрацию Трампа. Позднее фото просочилось в прессу. Большинство политологов считает, что этот шаг демонстрирует нарушение Трампом демократических норм в угоду семейных отношений, включая установившиеся дипломатические протоколы.

Бывший посол НАТО Николай Бернс, который служил дипломатом при Президентах Билле Клинтоне и Джордже Буше, считает, что этот инцидент был грубым нарушением протоколов встреч на высшем уровне. Принятые традиции призваны направить четкое послание мировым лидерам, и нарушение их может привести к значительным последствиям.

Трамп и другие мировые лидеры «большой двадцатки» встретились в рамках обсуждения «Партнерства с Африкой, миграции и здоровья», когда Иванка Трамп заняла место своего отца, которому пришлось покинуть комнату для дополнительных встреч.
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