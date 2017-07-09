Иванка Трамп нарушила протокол, заняв отцовское место на саммите G-20

Фото: AmericaRU.com
Момент был снят на телефон одним из делегатов встречи G-20 с целью показать обширное влияние первой дочери на администрацию Трампа. Позднее фото просочилось в прессу. Большинство политологов считает, что этот шаг демонстрирует нарушение Трампом демократических норм в угоду семейных отношений, включая установившиеся дипломатические протоколы.
Бывший посол НАТО Николай Бернс, который служил дипломатом при Президентах Билле Клинтоне и Джордже Буше, считает, что этот инцидент был грубым нарушением протоколов встреч на высшем уровне. Принятые традиции призваны направить четкое послание мировым лидерам, и нарушение их может привести к значительным последствиям.
Трамп и другие мировые лидеры «большой двадцатки» встретились в рамках обсуждения «Партнерства с Африкой, миграции и здоровья», когда Иванка Трамп заняла место своего отца, которому пришлось покинуть комнату для дополнительных встреч.
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