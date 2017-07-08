Препараты от эпилепсии нормализуют активность мозга при болезни Альцгеймера

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«Неудачи в лекарственной терапии, которая снижает уровень накопления бета-амилоидного белка в мозгу при болезни Альцгеймера, открыла интерес к другим методам борьбы с болезнью. На электроэнцефалографии мы видели, как после одной инъекции препарата нарушения могут нормализоваться. Никогда не знаешь, какой именно метод станет успешным», - говорит Дэниел Пресс (Daniel Press) из Центра неинвазивной стимуляции мозга Беренсон-Аллен.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Alzheimer`s Disease».
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